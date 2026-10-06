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73 yaşındaki Kıbrıs gazisi İdris Karadaş, Bolu Göynük'te toprağa verildi

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73 yaşındaki Kıbrıs gazisi İdris Karadaş, Bolu Göynük'te toprağa verildi
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Bolu'nun Göynük ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi İdris Karadaş'ın cenazesi toprağa verildi. Hasanlar köyünde düzenlenen törenin ardından Karadaş'ın cenazesi köy mezarlığında defnedildi.

Bolu'nun Göynük ilçesinde 73 yaşında vefat eden Kıbrıs gazisi İdris Karadaş'ın cenazesi toprağa verildi.

Hayatını kaybeden Karadaş için Hasanlar köyünde tören düzenlendi.

Törene, Karadaş'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mudurnu Kaymakamı ve Göynük Kaymakamvekili Muhammed Furkan Okumuş, Göynük Belediye Başkanı Ali Oral ve vatandaşlar katıldı.

Öğle vakti kılınan namazın ardından Karadaş'ın cenazesi, köy mezarlığında defnedildi.

Kaynak: AA
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