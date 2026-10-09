Batan yolcu gemisinde ölen Ayran Adana'da, 12 yaşındaki çocuk Hatay'da defnedildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Nuri Ayran'ın cenazesi Adana'da, Saliha Miray Biçer'in naaşı da Hatay'da toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin batmasının ardından ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan Ayran'ın (27) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Ayran'ın naaşı, Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın toprağa verildi.

Cenaze namazına Ayran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal ve vatandaşlar katıldı.

Batan gemide yaşamını yitiren 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer için de Reyhanlı ilçesindeki Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Biçer'in naaşı, Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda aynı olayda hayatını kaybeden 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer'in kabrinin yanına defnedildi.

Cenaze törenine Biçer'in ailesi ve yakınları ile Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Alparslan Altuğ ve vatandaşlar katıldı.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA