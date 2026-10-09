Haberler

Batan yolcu gemisinde ölen Ayran Adana'da, 12 yaşındaki çocuk Hatay'da defnedildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batan yolcu gemisinde ölen Ayran Adana'da, 12 yaşındaki çocuk Hatay'da defnedildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KKTC'nin Girne Limanı açıklarında batan yolcu gemisinde hayatını kaybeden Mehmet Nuri Ayran'ın cenazesi Adana'da, 12 yaşındaki çocuğun naaşı Hatay'da toprağa verildi. Ayran Çukurova'daki Kabasakal Mezarlığı'nda, çocuk ise Reyhanlı'da aynı olayda ölen kardeşinin yanına defnedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Mehmet Nuri Ayran'ın cenazesi Adana'da, Saliha Miray Biçer'in naaşı da Hatay'da toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin batmasının ardından ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan Ayran'ın (27) cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Ayran'ın naaşı, Adana'nın merkez Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan namazın toprağa verildi.

Cenaze namazına Ayran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yüreğir Belediye Başkan Vekili Tarık Özünal ve vatandaşlar katıldı.

Batan gemide yaşamını yitiren 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer için de Reyhanlı ilçesindeki Çarşı Camisi'nde tören düzenlendi.

İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Biçer'in naaşı, Reyhanlı Asri Mezarlığı'nda aynı olayda hayatını kaybeden 6 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer'in kabrinin yanına defnedildi.

Cenaze törenine Biçer'in ailesi ve yakınları ile Reyhanlı Kaymakamı Muharrem Coşgun, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emrah Dağlı, İlçe Emniyet Müdürü Hasan Alparslan Altuğ ve vatandaşlar katıldı.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
Mustafa Aksu, fon vurgununda 100 milyon kaptırdı: Çok rahatsızım, sinirliyim

Fon vurgununda 100 milyon kaptıran isim: Çok rahatsızım, sinirliyim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama sırtını dönmez

Erdoğan'dan dünyaya sert mesaj: Türkiye gerekirse sıkıntı çeker ama...
Viral fotoğrafıyla gündeme gelen Meryem Cabbaroğlu, A Milli Takım hedefini anlattı

Herkes onu bu fotoğrafıyla tanıdı! İşte Meryem'in yeni hedefi

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bağdat Caddesi'nde ilginç görüntü! Gündüz vakti çeşmede duş aldı

Bağdat Caddesi'nde şaşkına çeviren görüntü
450 bin liralık çantası konuşulmuştu! Demet Şener'den yeni açıklama

Bu çanta için 1 yıl bekledi, 450 bin lira ödedi: Henüz hiç kullanmadı!
Uçak indikten sonra korkunç gerçek ortaya çıktı! 28 yaşındaki yolcu ölü bulundu

Yolcu uçağından böyle çıkardılar! Havalimanında şoke eden görüntü
Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti

Türkiye'nin ünlü mutfak eşyası üreticisi konkordato ilan etti
Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti

Montella'dan büyük jest! Servet değerindeki paradan vazgeçti
Güllü'nün ölümüne ilişkin davada karar günü! Tuğyan'ın avukatı adliyeye korumalarla geldi

Güllü davasında dikkat çeken ayrıntı! Tuğyan'ın avukatı korumalarla geldi
Otoyol kazısında şaşırtan keşif! Torbalar dolusu altın sikke gün yüzüne çıktı

Otoyol inşaatında heyecan yaratan keşif