Ankara'da 2026 KPSS Ön Lisans başladı, 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu

ANKARA'da üniversitelerin ön lisans programları mezunlarına yönelik düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (2026 KPSS Ön Lisans) katılan memur adayları sınav heyecanını yaşadı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen KPSS Ön Lisans, 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da başladı. Ankara'da kamu kurumlarında işe girmek isteyen adaylar, 2026 KPSS Ön Lisans oturumuna katılmak için sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerine geldi. Adaylar, saat 09.00 itibarıyla görevlilerin kontrolleri altında sınav merkezlerine alınmaya başlandı. Sadece sınav giriş belgeleri ve kimliklerini beraberinde getirmesi gereken adaylar, girişte detaylı aramaya tabi tutuldu. Adaylar, saat 10.00'a kadar sınav merkezlerine alındı. Bu saatten sonra kapılar kapatıldı ve gelen adaylar içeri alınmadı. Saat 10.15 itibarıyla başlayan sınav 130 dakika sürecek ve saat 12.25'te sona erecek.

Sınava 1 milyon 593 bin 198 aday başvurdu. Sınavda 218 bin 455 görevli yer alırken, 6 bin 59 engelli aday sınava katıldı. KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim'de açıklanacak. Sonuçlar, açıklanmasından itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak. Yeni bir sınavın yapılamaması durumunda ise sınav sonuçları, bir sonraki sınav sonuçlarının açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı