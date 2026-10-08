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KKTC'nin Girne açıklarındaki gemi faciasında 2 naaşın kimliği DNA ile belirlendi

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KKTC'nin Girne açıklarındaki gemi faciasında 2 naaşın kimliği DNA ile belirlendi
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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin öldüğü Filo Jet faciasında, daha önce ulaşılan 2 naaşın kimliği DNA ile belirlendi. 4 naaşın DNA sonucu beklenirken, son naaş için arama çalışmaları sürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından geçtiğimiz günlerde naaşlarına ulaşılan 2 kişinin kimliği belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 30 Ağustos'ta meydana gelen ve 27 kişinin hayatını kaybettiği "Filo Jet" gemi faciasında kayıp kişilerin kimlik tespit çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmaları kapsamında daha önce ulaşılan iki naaşın DNA incelemeleri sonucu Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

4 naaşın DNA sonucu bekleniyor

Açıklamada, arama çalışmaları sırasında ulaşılan diğer 4 naaşın kimliklerinin belirlenmesi amacıyla yürütülen DNA incelemelerinin sonuçlarının beklendiği kaydedildi. Faciada kayıp olan son maaş için arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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