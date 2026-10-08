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Girne açıklarında batan yolcu gemisinde bir cesede daha ulaşıldı, ölü sayısı 26 oldu

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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisini arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı, kayıp durumdaki bir kişiyi bulmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü bildirdi; olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, "Kayıp durumda bulunan bir insanımıza daha ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadesine yer verildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken kayıp 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
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