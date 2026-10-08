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Girne'deki gemi kazasında iki naaşın kimliği belirlendi, dört naaşta DNA bekleniyor

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Girne'deki gemi kazasında iki naaşın kimliği belirlendi, dört naaşta DNA bekleniyor
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Girne açıklarında yaşanan gemi kazasında arama çalışmalarında ulaşılan iki naaşın Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğu belirlendi. KKTC Başbakanlığı, dört naaşın DNA inceleme sonuçlarının beklendiğini ve kayıp bir kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

(ANKARA) - Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında ulaşılan iki naaşın Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğu belirlendi. Dört naaşın DNA incelemesi sürerken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında ulaşılan iki naaşın kimlik tespit işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşların Mehmet Nuri Ayran ve Saliha Miray Biçer'e ait olduğu belirlenmiştir. Ulaşılan diğer dört naaşın DNA inceleme sonuçları beklenmektedir. Kayıp durumda bulunan son insanımıza ulaşmak amacıyla arama çalışmaları kararlılıkla sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Kaynak: ANKA
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