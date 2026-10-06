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KKTC'deki gemi kazasında ölen üniversite öğrencisi Özgür Gönül Tarsus'ta defnedilecek

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KKTC'deki gemi kazasında ölen üniversite öğrencisi Özgür Gönül Tarsus'ta defnedilecek
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KKTC'deki gemi kazasında cansız bedeni bulunan kayıp yolculardan üniversite öğrencisi Özgür Gönül'ün (20) cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verilecek. Gönül, kazada cansız bedeni bulunan kayıp yolculardan biriydi.

MERSİN'DE DEFNEDİLECEK

KKTC'deki gemi kazasında cansız bedeni bulunan kayıp yolculardan üniversite öğrencisi Özgür Gönül'ün (20) cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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