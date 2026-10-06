KKTC'deki gemi kazasında ölen üniversite öğrencisi Özgür Gönül Tarsus'ta defnedilecek

KKTC'deki gemi kazasında ölen üniversite öğrencisi Özgür Gönül Tarsus'ta defnedilecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC'deki gemi kazasında cansız bedeni bulunan kayıp yolculardan üniversite öğrencisi Özgür Gönül'ün (20) cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verilecek. Gönül, kazada cansız bedeni bulunan kayıp yolculardan biriydi.
MERSİN'DE DEFNEDİLECEK
KKTC'deki gemi kazasında cansız bedeni bulunan kayıp yolculardan üniversite öğrencisi Özgür Gönül'ün (20) cenazesinin, yarın öğle namazına müteakip Mersin'in Tarsus ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı