73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nevzat Yılmaz, Vezirköprü'de son yolculuğuna uğurlandı

73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nevzat Yılmaz, Vezirköprü'de son yolculuğuna uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Vezirköprü'de 73 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Nevzat Yılmaz, Esenyurt Mahallesi'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazının ardından Yılmaz, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi; törene Kaymakam Bayram Yıldız ve vatandaşlar katıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 73 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Nevzat Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.
Yılmaz için Esenyurt Mahallesi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Kılınan cenaze namazının ardından Yılmaz'ın cenazesi, mahalledeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Vezirköprü Kaymakamı Bayram Yıldız, Yılmaz'ın yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA