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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında kazada bir naaşın daha bulunduğunu duyurdu

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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında kazada bir naaşın daha bulunduğunu duyurdu
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Girne açıklarında batan Filo Jet adlı yolcu gemisi için yürütülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı naaşın kimliği için inceleme başlatıldığını bildirdi; kazada gemideki 239 kişi kurtarılmıştı.

(ANKARA) - KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşıldığını bildirdi. Naaşın kimliğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından devam eden arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, arama çalışmaları kapsamında bir naaşa daha ulaşıldığı belirtilerek, "Girne açıklarında yaşanan gemi kazasının ardından devam eden arama çalışmalarında bir naaşa daha ulaşılmıştır. Naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve çalışmalar başlatılmıştır" denildi.

Kaza 30 Ağustos 2026 pazar günü öğle saatlerinde meydana gelmişti. Filo Jet adlı yüksek hızlı yolcu gemisi, Girne Limanı'ndan Mersin Taşucu'na gitmek üzere hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış; limana geri dönmeye çalışırken alabora olup batmıştı. Gemideki 239 kişi kurtarılmıştı.

Kaynak: ANKA
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