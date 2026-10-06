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Girne'deki gemi kazasında kaybolan 2 kişinin kimliği belirlendi, ölü sayısı 22 oldu

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Girne'deki gemi kazasında kaybolan 2 kişinin kimliği belirlendi, ölü sayısı 22 oldu
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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında alabora olan gemide kaybolan Mahmut Demir ve Özgür Gönül'ün cansız bedenlerinin DNA ile kimliklendirildiğini açıkladı. Kazadaki ölü sayısı 22'ye yükselirken, Hataylı Demir'in cenazesinin Reyhanlı'da defnedileceği belirtildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında kaybolan Mahmut Demir ve Özgür Gönül'ün cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı.

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada kaybolan Mahmut Demir ve Özgür Gönül'ün cansız bedenlerine ulaşıldı. Böylece gemi kazasında ölü sayısı 22'ye yükseldi. KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, "Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde ulaşılan iki naaşın kimlik tespitine yönelik DNA çalışmaları tamamlandı. Yapılan incelemeler sonucunda naaşların Mahmut Demir ve Özgür Gönül'e ait olduğu belirlendi" denildi.

HATAY'DA DEFNEDİLECEK

Hataylı olduğu öğrenilen Demir'in cenazesinin, KKTC'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketine getirilmesi bekleniyor. Cenazenin Reyhanlı ilçesinde defnedileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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