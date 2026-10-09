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Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, KKTC Din İşleri Başkanı Moral'la görüşüp hutbe okudu

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Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral ile görüştü. Din hizmetlerinin verimliliği için fikir alışverişi yapıldı; Arpaguş ardından Hala Sultan Camisi'nde hutbe okudu, cuma namazını kıldırdı, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri'ye teşekkür etti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanı Hakan Moral'ı ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, KKTC'de temaslarda bulunan Arpaguş, Moral ile bir araya geldi.

Görüşmede, din hizmetlerinin verimliliğinin artırılmasına yönelik konularda fikir alışverişinde bulunuldu.

Arpaguş, daha sonra Hala Sultan Camisi'ne geçerek, burada hutbe irat etti, ardından cuma namazını kıldırdı.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğini de ziyaret eden Arpaguş, Büyükelçi Ali Murat Başçeri'ye diyanet hizmetlerine sağladıkları destek dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: AA
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