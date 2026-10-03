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Girne açıklarında batan yolcu gemisinde ölü sayısı 19'a yükseldi

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30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan yolcu gemisine yönelik aramalarda bir kişinin daha cenazesi bulundu. Ölü sayısı 19'a yükselirken kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. KKTC Başbakanlığı, kimlik tespiti için DNA çalışması başlatıldığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cenazesine ulaşıldığı bildirildi.

KKTC Başbakanlığından yapılan açıklamada, Girne açıklarında batan yolcu gemisinin ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir naaşa daha ulaşıldığı, kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada devlet olarak yaşanan felaketin ilk gününden itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek adına tüm imkanların devreye sokulduğu ve o günden bugüne çalışmalara hiç ara verilmeden devam edildiği vurgulanarak "Tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devlet olarak tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz. Kazada yaşamını yitiren insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kayıp ailelerimize metanet ve sabır diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi, kayıp 9 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.

Kaynak: AA
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