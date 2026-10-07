Ara bölgede 13 Ekim'de yapılacak Erhürman-Hristodulidis görüşmesi 15.30'da başlayacak

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(LEFKOŞA) - Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, 13 Ekim Salı günü saat 15.30'da ara bölgede bir araya gelecek.

KKTC Cumurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, 13 Ekim Salı günü ara bölgede bir araya gelecek. Erhürman ile Hristodulidis arasındaki görüşmenin saat 15.30'da gerçekleşeceği bildirildi.

Kaynak: ANKA