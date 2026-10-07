Ara bölgede 13 Ekim'de yapılacak Erhürman-Hristodulidis görüşmesi 15.30'da başlayacak

Ara bölgede 13 Ekim'de yapılacak Erhürman-Hristodulidis görüşmesi 15.30'da başlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, 13 Ekim Salı günü saat 15.30'da ara bölgede bir araya gelecek. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşme, iki lider arasında gerçekleşecek.
(LEFKOŞA) - Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, 13 Ekim Salı günü saat 15.30'da ara bölgede bir araya gelecek.
KKTC Cumurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY Lideri Nikos Hristodulidis, 13 Ekim Salı günü ara bölgede bir araya gelecek. Erhürman ile Hristodulidis arasındaki görüşmenin saat 15.30'da gerçekleşeceği bildirildi.
Kaynak: ANKA