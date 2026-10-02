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Kıbrıs gazisi otomobilinin yanında bulduğu poşeti açtı! İçindeki 8 Ata lirayı sahibine ulaştırdı

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Kıbrıs gazisi otomobilinin yanında bulduğu poşeti açtı! İçindeki 8 Ata lirayı sahibine ulaştırdı
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Manisa'nın Demirci ilçesinde alışverişe gelen 74 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, çarşıda otomobilinin yanında bir poşet buldu. İçinde 8 Ata lira ve altın küpe olduğunu gören Ünalan, poşeti hiç tereddüt etmeden zabıtaya teslim etti. Güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarını inceleyen zabıta ekipleri, poşetin sahibi S.D.'yi belirleyip ziynet eşyalarını kendisine verdi.

  • Manisa'nın Demirci ilçesinde Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan (74), otomobilinin yanında bulduğu poşeti Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim etti.
  • Poşette 8 adet Ata lira ve altın küpe bulunduğu tespit edildi.
  • Zabıta ekipleri güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtlarıyla poşetin sahibi S.D.'yi belirleyerek ziynet eşyalarını teslim etti.

MANİSA'nın Demirci ilçesinde Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan (74), alışveriş için geldiği çarşıda bulduğu, içinde 8 Ata lira ve altın küpe bulunan poşeti zabıta ekipleri aracılığıyla sahibine ulaştırdı.

POŞETİ AÇINCA ZİYNET EŞYALARINI GÖRDÜ

İzmir'de yaşayan ve her yıl bahar aylarında tarla işleri için memleketi Manisa'nın Demirci ilçesine gelen Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, alışveriş yapmak üzere geldiği çarşıda otomobilinin yanında küçük bir poşet olduğunu fark etti. Merak edip poşeti kontrol eden Ünalan, içinde değerli ziynet eşyaları olduğunu görünce hiç tereddüt etmeden Demirci Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürdü.

SAHİBİ MOBESE KAYITLARIYLA BULUNDU

Zabıta ekipleri tarafından tutanak altına alınarak teslim alınan pakette yapılan detaylı incelemede 8 adet Ata lira ve altın küpe bulunduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri, poşetin sahibini tespit etmek için ilçe merkezindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları üzerinde titiz bir çalışma yürüttü. Yapılan incelemeler sonucu poşetin sahibinin S.D. olduğu belirlendi. Poşet, Zabıta Müdürlüğü'ne çağrılan S.D.'ye teslim edildi.

Yaptığı davranışın ardından duygularını paylaşan Kıbrıs Gazisi Ahmet Ünalan, "Ben sadece insanlık görevimi yaptım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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