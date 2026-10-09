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CHP'li Öztunç, AGİTPA'da Rum parlamenterine karşı Kıbrıs'ta Türk askerini savundu

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CHP'li Öztunç, AGİTPA'da Rum parlamenterine karşı Kıbrıs'ta Türk askerini savundu
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CHP'li Ali Öztunç, Andorra'daki AGİTPA Genel Kurulu'nda Türkiye'yi Kıbrıs'ta işgalcilikle suçlayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi parlamenterine yanıt verdi. Öztunç, Türk askerinin adaya barış getirdiğini ve Rum katliamlarını engellediğini söyledi; Filistin'le benzerlik kurdu.

(ANDORRA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, TBMM adına katıldığı Andorra'daki AGİTPA Genel Kurulu'nda, Türkiye'yi Kıbrıs'ta "işgalcilikle" suçlayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi parlamenterine yanıt verdi. Öztunç, "Türk askeri adaya barışı getirmiş, Rumların yaptığı katliamları engellemiştir. Adada masum insanlar, siviller, çocuklar, Rum çeteleri tarafından öldürülüyordu. Bugün Filistin'de aynı şey yaşanıyor, ikisinin birbirinden farkı yoktur" dedi.

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, AGİTPA Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden mevkidaşım, az önce bir kez daha işgalden söz etti. Arada işgal verdiniz. Gerçekleri saptırıyor. Doğru bir konuşma yapmamız lazım. Ne oldu arada? 1974 yılından önce adada ne vardı? Katliam vardı. İnsanlar öldürülüyordu. Kıbrıs'ta yaşayan Türkler, tıpkı bugün Filistin'de insanlar nasıl öldürülüyorsa öyle öldürülüyordu, çocuklar öldürülüyordu. Hala gözünüzün önünde fotoğraflar var. Küvetler içerisinde öldürülmüş çocukların, ailelerin, annelerin, babaların fotoğrafları hala duruyor ama gerçekleri saptırıyor. Adaya asker girerek barışı getirdi, katliamları engelledi. Türk toplumu adada yüzde 3'e sıkıştırılmıştı. Türk askeri girerek barışı getirdi.

Mevkidaşım diyor ki, 'Diyaloğa hazırız, diyalog için çaba harcıyoruz'. Nasıl bir diyalog? Annan Planı'na biz evet dedik, siz hayır dediniz. Bu nasıl bir diyalog? Devamında masayı biz kuralım diyoruz, siz de biliyorsunuz. Bu nasıl bir diyalog? Ama maalesef her uluslararası toplantıda aynı şeyleri söylüyorsunuz. Bu toplantıları adeta sabote ediyorsunuz. Bu toplantıların ruhunun, asıl gerçeklerin konuşulmasını engelliyorsunuz. Artık dünya, sizin her zaman sürekli söylediğiniz bu sözlerden, bu iftiralardan bıktı. Türk askeri adaya barışı getirmiş, rumların yaptığı katliamları engellemiştir. O gün adada masum insanlar, siviller, çocuklar, Rum çeteleri tarafından öldürülüyordu. Bugün Filistin'de aynı şey yaşanıyor, ikisinin birbirinden farkı yoktur."

Kaynak: ANKA
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