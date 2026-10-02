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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de iki devlet hastanesini açtı

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de iki devlet hastanesini açtı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de Girne ve Güzelyurt Devlet Hastaneleri'nin açılışını gerçekleştirdi. Yılmaz, bu eserlerin KKTC'nin sağlık altyapısına ve kendi kendine yeterlilik hedeflerine katkı sağlayacağını belirtti.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne Devlet Hastanesi ve Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile birlikte, yapımı devam eden Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık. Ardından Girne Yeni Devlet Hastanesi ile Güzelyurt Devlet Hastanesi'nin açılışını gerçekleştirdik. Kıbrıs Türkü'nün nitelikli sağlık hizmetlerine yerinde ve hızlı erişimini güçlendirecek bu iki önemli eser, KKTC'nin sağlık altyapısına ve kendi kendine yeterlilik hedeflerine önemli katkı sağlayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti olarak, KKTC'nin kendi imkanlarıyla ortaya koyduğu yatırım iradesini desteklemeye, sağlık başta olmak üzere her alanda Kıbrıs Türkü'nün huzur ve refahına katkı sunmaya devam edeceğiz. Hastanelerimizin KKTC'ye ve Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyor, bu eserlerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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