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Gemi kazasında yaşamını yitiren Orhan Bekret, Çorlu'da son yolculuğuna uğurlandı

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Gemi kazasında yaşamını yitiren Orhan Bekret, Çorlu'da son yolculuğuna uğurlandı
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KKTC'deki gemi kazası aramalarında cansız bedenine ulaşılan Orhan Bekret (56), memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi. DNA ile kimliği belirlenen Bekret'in cenazesi Çorlu Garaj Camii'nde kılınan namazın ardından defnedildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında cansız bedenine ulaşılan Orhan Bekret (56), memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde toprağa verildi.

KKTC'nin Girnekenti açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında geçen pazartesi günü 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespitine yönelik tamamlanan DNA çalışmaları sonucu cesedin Orhan Bekret'e ait olduğu belirlendi. Bekret'in cenazesi, bugün memleketi Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine getirildi. Bekret için Çorlu Garaj Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Bekret'in ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Bekret, dualar eşliğinde Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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