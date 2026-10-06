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KKTC Başbakanlığı, Filo Jet faciasında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı

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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan 'Filo Jet' yolcu gemisinin arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı. KKTC Başbakanlığı, naaşın kimlik tespiti için inceleme başlatıldığını, aramaların kesintisiz sürdüğünü açıkladı.

KKTC'nin Girne açıklarında yaşanan gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldı.

KKTC'nin Girne açıklarında "Filo Jet" yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı kaydedildi. Ulaşılan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve kimlik tespit çalışmalarına başlatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, arama çalışmalarının bölgede kesintisiz devam ettiği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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