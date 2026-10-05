KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi

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(ANKARA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında bir kişinin daha naaşına ulaşıldığı bildirildi.

KKTC Başbakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi için incelemelerin başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Felaketin ilk anından itibaren tüm kayıplarımıza ulaşmak amacıyla devletimizin imkanları seferber edilmiş ve çalışmalar kesintisiz sürdürülmüştür" denildi.

Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen kazada, Girne'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere hareket eden yolcu gemisi su alarak batmıştı. Kazanın ardından başlatılan arama ve kurtarma çalışmalarında çok sayıda kişi kurtarılırken, kayıp kişilere yönelik arama çalışmaları sürdürülüyor.

Arama çalışmaları kapsamında dün de bir erkek naaşına ulaşılmış, kimlik tespiti için inceleme başlatılmıştı.

Kaynak: ANKA