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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi

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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi
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KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi. Naaşın kimliği için işlemler başlatıldı, arama çalışmaları tüm kayıplara ulaşılıncaya kadar sürecek.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Açıklamada, kazanın ilk gününden itibaren kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiği ve arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Tüm kayıplara ulaşılıncaya kadar çalışmaların devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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