MSB'den, Yunanistan ile GKRY arasındaki elektrik kablo güzergahına tepki: 'Kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyeceğiz'

Haber: Nilgün Hande ÖZTÜRK

(KAYSERİ) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasındaki elektrik kablosu güzergahına ilişkin, "Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir" denildi.

Milli Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Kayseri'de bulunan 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenledi. Aktürk, 27 Eylül'de MKE Gazi Fişek Fabrikamızda yürütülen bakım ve onarım çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında hayatını kaybeden personel Ferhat Öz'ün ailesine başsağlığı diledi, tedavileri devam eden personele ise acil şifalar dileklerini iletti.

"HÜRKUŞ-II'NİN KABUL FAALİYETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin modern ve etkin savunma gücünün yerli ve milli savunma sanayisinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, "28 Eylül'de, Yeni Nesil Temel Eğitim Uçağımız HÜRKUŞ-II'nin kabul faaliyeti, Hava Kuvvetleri Komutanımız ile Bakan Yardımcımız Sayın Salih Ayhan'ın katılımıyla TUSAŞ'ın Kahramankazan tesislerinde gerçekleştirilmiştir" dedi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından muhtelif miktarda Tekerlekli Silah Taşıyıcı Aracın muayene ve kabul faaliyetinin geçen hafta tamamlandığını belirten Aktürk, MKE tarafından Kara Kuvvetleri Komutanlığına 81 milimetre havan mühimmatı ve 155 milimetre beton delici topçu tapası, savunma sanayisi paydaşlarına ise Azak harp başlığı teslim edildiğini söyledi.

Aktürk, MKE'nin Azerbaycan'daki şirketi Makine Kimya Azerbaijan (MKA) ile Azerbaycanlı Miras firması arasında 30 Eylül'de BMP-1 zırhlı muharebe araçlarının modernizasyonu ve ortak savunma sanayisi projelerine yönelik Mutabakat Zaptı imzalandığını belirterek, "Modernize edilen ilk BMP-1T 'Turan' ise ADEX 2026'da ilk kez kamuoyuna tanıtılmıştır" ifadelerini kullandı.

"SON BİR HAFTADA 1 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU"

Terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin güvenliğinin sağlanması, milletimizin huzurunun korunması ve devletimizin bekasının muhafazası amacıyla her türlü risk ve tehdit unsuruna karşı yürüttüğü faaliyetlerini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir" dedi. Aktürk, "Bu kapsamda son bir hafta içerisinde 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuştur" açıklamasında bulundu.

"BU YIL İÇERİSİNDE SINIRLARDA ENGELLENEN KİŞİ SAYISI 52 BİN 487 OLDU"

Hudut güvenliğine ilişkin verileri paylaşan Aktürk, "1'i terör örgütü mensubu olmak üzere yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 712 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 12 bin 706 olmuş" dedi.

Aktürk, "Engellenen bin 149 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde sınırlarımızda engellenen kişi sayısı da 52 bin 487'ye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı. Van hudut hattında yürütülen arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 413 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini belirten Aktürk, ele geçirilen miktarın 412 kilogram 741 gram olduğunu söyledi.

TÜRKİYE- YUNANİSTAN GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER PLANI KAPSAMINDA ATİNA'YA ZİYARET

Türkiye-Yunanistan ilişkilerine ilişkin de bilgi veren Aktürk, "Türkiye-Yunanistan Güven Artırıcı Önlemler Uygulama Planı çerçevesinde Milli Savunma Üniversitemiz tarafından 7-9 Ekim tarihleri arasında Atina'da Yunanistan Milli Savunma Kolejine ziyaret gerçekleştirilecektir" dedi.

"İSRAİLLİ AŞIRILIK YANLISI GRUPLARIN MESCİD-İ AKSA BASKINLARINI REDDEDİYORUZ"

İsrail'in saldırıları ve Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlara ilişkin değerlendirmede bulunan Aktürk, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınları reddediyor, kutsal mekanları hedef alan ihlal ve provokasyonların bölgede gerilimi daha da körüklediğini, barış ve istikrar çabalarını baltaladığını bir kez daha ifade ediyoruz" dedi.

Aktürk, İsrail'in saldırılarına ilişkin, "İçlerinde masum bebeklerin, çocukların ve kadınların bulunduğu 74 bin Filistinlinin hayatını kaybetmesine, kalanlarının ise insanca yaşam haklarından mahrum bırakılmasına sebep olan İsrail, saldırılarını ve Batı Şeria'daki yerleşimci işgallerini en ağır şekliyle sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.

Aktürk, "Filistin'de yaşananların son bulması için uluslararası vicdanların harekete geçmesi gerektiğinin önemini bir kez daha vurguluyor, İsrail'in uluslararası ve insani hukuku ihlal eden saldırıları karşısında, uluslararası toplumun caydırıcı tedbirler alması yönündeki çağrımızı yineliyoruz" dedi.

"BAKAN GGÜLER, ŞUŞA'DAKİ TOPLANTIYA KATILACAK"

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programına ilişkin, "Sayın Bakanımız bugün Komuta Kademesiyle birlikte Birliğin Gücü-2026 Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak edecek, yarın ise Kafkasya'da barış ve istikrarın güçlendirilmesi ile ülkelerimiz arasındaki yakın ve güçlü iş birliğinin artırılmasına önemli katkılar sağlayan Şuşa'da gerçekleştirilecek 13'üncü Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Savunma Bakanları Toplantısı ile bölgenin en büyük savunma fuarlarından biri olan ADEX Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılacaktır" dedi.

Aktürk, Genelkurmay Başkanı Selçuyk Bayraktaroğlu'nun 30 Eylül'de Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan "Mekke Savunma İttifakı" çerçevesinde Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen toplantıya katıldığını belirterek, "Sayın Genelkurmay Başkanımız 30 Eylül'de, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan 'Mekke Savunma İttifakı' çerçevesinde Suudi Arabistan'da icra edilen toplantıya iştirak etmiştir" ifadelerini kullandı. Aktürk, Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu'nun da 6-8 Ekim tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek "Bölgeler Ötesi Deniz Gücü Sempozyumu"na katılacağını açıkladı.

EKİM AYINDA ÇOK SAYIDA TATBİKAT GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Azerbaycan'da icra edilen Birliğin Gücü Tatbikatı'nın 1 Ekim'de sona ereceğini belirten Aktürk, 3-16 Ekim tarihleri arasında Amasya'da Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan Yıldırım Seferberlik, İzmir Körfezi'nde Nusret-2026 ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası tatbikatlarının gerçekleştirileceğini söyledi. Aktürk, "8-15 Ekim tarihleri arasında Polatlı'da Ateş Serbest Faaliyeti icra edilecektir" dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ekim ayında Romanya, Macaristan, İtalya, Norveç ve Güney Kore'de düzenlenecek çeşitli tatbikatlara katılacağını belirten Aktürk, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2 kapsamında görev yapan unsurların da Nusret-2026 Tatbikatı'na katılacağını açıkladı.

"TÜRK YILDIZLARI MALATYA'DA, SOLOTÜRK DİYARBAKIR'DA GÖSTERİ YAPACAK"

Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyeti" kapsamında 2 Ekim'de Türk Yıldızları tarafından Malatya'da, 3 Ekim'de ise SOLOTÜRK tarafından Diyarbakır'da gösteri uçuşları gerçekleştirileceğini bildirdi. Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığının da 3 Ekim'de Kültür Yolu Festivali kapsamında Gaziantep'te konser vereceğini söyledi.

TSK PERSONEL VE ÖĞRENCİ TEMİNLERİNE İLİŞKİN TAKVİM AÇIKLANDI

Personel ve askeri öğrenci alım faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "7 Eylül'de başlayan 'Türk Silahlı Kuvvetleri 2026 Yılı Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Adayı Temini' başvuruları 7 Ekim'de sona erecek" dedi. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinde yedi hizmet yılını tamamlayarak görevlerinden ayrılan sözleşmeli erbaş ve erlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamına ilişkin ön başvuru sürecinin ise 22 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yürütüleceğini açıkladı.

Aktürk, "Bağımsızlığımızın, bölünmez bütünlüğümüz ile milli birlik ve beraberliğimizin güvencesi olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarı ile yerine getirmeye devam edecektir" dedi.

MSB'DEN YUNANİSTAN-GKRY ELEKTRİK KABLOSU GÜZERGAHINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Toplantının ardından gazetecilerin soruları MSB tarafından yanıtlandı. Yunanistan ve GKRY arasındaki elektrik kablosu güzergahına ilişkin soru üzerine MSB'den şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Uluslararası hukuk uyarınca kıta sahanlığımızda icra edilecek her türlü kablo/boru döşeme veya bilimsel araştırma faaliyetlerinin kıyı devleti olan ülkemizle önceden koordine edilmesi gerekmektedir. Ülkemiz Doğu Akdeniz'de KKTC ve Libya ile akdettiği Deniz Yetki Alanı Sınırlandırma Anlaşmaları ile şekillenen ve 18 Mart 2020 tarihinde Birleşmiş Milletlere deklare ettiğimiz kıta sahanlığında kıyı devleti olmaktan kaynaklanan hak ve yetkileri çerçevesinde kıta sahanlığımızda izinsiz hiçbir faaliyete izin vermeyecektir."

"MEKKE SAVUNMA İTTİFAKI KAPSAMINDA ASKERİ KOORDİNASYON VE KABİLİYET ENTEGRASYONU GÖRÜŞÜLDÜ"

Açıklamada, Mekke Savunma İttifakı'na ilişkin, "Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan Krallığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanları 25 Eylül tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da bir toplantı gerçekleştirmişlerdir. Söz konusu toplantıda üç ülkenin silahlı kuvvetleri arasında işbirliğini daha da ileriye taşımanın, askeri koordinasyonun ve kabiliyet entegrasyonunu arttırmanın yolları görüşülmüş, caydırıcılık ve kolektif savunmayı güçlendirme konuları ele alınmıştır" denildi.

"GKRY'NİN SİLAHLANMA FAALİYETLERİ HASSAS DENGELERİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

GKRY'de düzenlenen askeri geçit törenine ilişkin MSB'den yapılan değerlendirmelerde şu ifadeler yer verildi:

"GKRY'de düzenlenen askeri geçit töreni yakından takip edilmiştir. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, GKRY'nin devam eden silahlanma faaliyetleri ile üçüncü ülkelerle geliştirdiği askeri iş birliklerinin Ada'daki hassas dengeleri ve güven ortamını olumsuz etkilediğini bir kez daha vurguluyoruz. GKRY ve Yunanistan tarafından gerçekleştirilen provokatif eylemlerin Ada'da karşılıklı güvenin tesisine yönelik çabalara katkı sağlamadığı, aksine gerginliği artırarak istikrar ortamına zarar verdiği açıktır.

Garantör ülke olarak, Kıbrıs Adası'nda adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözümün Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsünün kabul edilmesiyle mümkün olabileceğini tekrar ifade ediyoruz. Ülkemiz, geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Kıbrıs Türk halkının güvenlik, huzur ve refahının korunmasına yönelik gerekli tedbirleri KKTC makamlarıyla iş birliği içerisinde almaya devam edecektir."

"BAŞİKA-ZİLKAN YERLEŞKESİ KADEMELİ OLARAK IRAKLI MAKAMLARA TESLİM EDİLECEK"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'taki Başika üssünde görevinin sonlandırılmasına ilişkin soru şu şekilde yanıtlandı:

"Merkezi Irak Hükümetinin son dönemde Sincar'da devlet otoritesinin sağlanmasına yönelik attığı adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bahse konu adımların, bölgenin normalleşmesine, güvenlik ve istikrar ortamı ile terörsüz bölge oluşturulmasına katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. 2015 yılından itibaren Iraklı makamların talebi üzerine DEAŞ terör örgütü ile mücadele kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Başika-Zilkan Yerleşkesi'nin, Merkezi Irak Hükümetinin Sincar'daki güvenlik uygulamalarının kaydettiği ilerleme çerçevesinde, kararlaştırılan mekanizma ve zaman çizelgesi doğrultusunda kademeli olarak Iraklı makamlara teslim edilmesi kararlaştırılmıştır.

Ülkemiz dün olduğu gibi bugün de bölgedeki güvenlik ortamı ve istikrarın sağlanmasında komşumuz Irak'ın yanındadır. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirilecek temaslarda Türkiye ve Irak arasındaki askeri ve güvenlik iş birliğinin çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak adımların atılması planlanmaktadır. Irak Silahlı Kuvvetlerine ikili anlaşmalar çerçevesinde; askeri kapasitenin artırılması, terörle mücadelede tecrübe/uzmanlık paylaşımı, askeri eğitim, savunma sanayii iş birliği alanlarında destek vermeyi sürdüreceğiz."

"İLK 2 C-130J UÇAĞININ ARALIK AYINDA TESLİM ALINMASI PLANLANIYOR"

C130-J tedariğine ilişkin değerlendirmede de şu ifadeler kullanıldı:

"Birleşik Krallık'tan 12 adet C-130J uçağının tedarikine ilişkin anlaşma iki ülke arasında imzalanmıştır. Belirlenen takvim doğrultusunda, Birleşik Krallık'ta devam eden bakım faaliyetlerinin ardından uçakların kademeli olarak ülkemize getirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, ilk iki uçağın Aralık ayında teslim alınması planlanmaktadır. Diğer taraftan personelimizin eğitim faaliyetleri de eş zamanlı olarak sürdürülmektedir. Altı pilot ve altı teknisyenin eğitimi ABD'de, 29 bakım personelinin eğitimi ise Birleşik Krallık'ta belirlenen takvim doğrultusunda planlandığı şekilde devam etmektedir."

Kaynak: ANKA