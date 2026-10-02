Filo Jet faciasında 9 zanlının tutukluluğu 7 gün uzatıldı! Aileler Girne Limanı'na yürüdü: Katil Filo hesap verecek

Filo Jet faciasında 9 zanlının tutukluluğu 7 gün uzatıldı! Aileler Girne Limanı'na yürüdü: Katil Filo hesap verecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında batan ve 18 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasında 9 zanlı 6'ncı kez hakim karşısına çıktı; mahkeme tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı. Duruşmanın ardından Girne Turizm Limanı'na yürüyen aileler, Filo Denizcilik önünde "katil Filo hesap verecek" sloganı attı. Polis, şirket yerleşkesinde pankart açma girişimine izin vermedi. Faciada 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
- KKTC'de 18 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciası soruşturmasında 9 zanlının tutukluluğu 7 gün daha uzatıldı.
- Filo Jet faciasında 18 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi halen kayıp.
- Facianın ardından hayatını kaybedenlerin ve kayıpların yakınları Girne Turizm Limanı'na yürüyerek protesto düzenledi.
KKTC'de 18 kişinin hayatını kaybettiği Filo Jet faciasının 6. duruşmasını takip eden hayatını kaybedenlerin ve kayıpların yakınları, mahkeme sonrasında Girne Turizm Limanı'na yürüdü. Filo Denizcilik önünde slogan atan ailelerin şirket yerleşkesine girerek pankart açma girişimine polis izin vermedi.
KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı, bugün 6'ncı kez mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, zanlıların tutukluluk sürelerinin 7 gün daha uzatılmasına karar verdi. Duruşmayı takip eden, faciada hayatını kaybedenlerin ve halen kayıp olanların yakınları, mahkemenin ardından Girne Turizm Limanı'na yürüyerek protesto düzenledi.
FİLO DENİZCİLİK ÖNÜNDE GERGİNLİK
Liman bölgesinde bulunan Filo Denizcilik şirketinin önünden geçen aileler, "katil Filo hesap verecek" sloganları attı. Protesto sırasında kalabalıktan bazı kişiler, şirket binasının bulunduğu yerleşkeye girerek pankart açmak istedi. Polis, girişe izin vermedi.
18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 10 KİŞİ HALEN KAYIP
Girne Limanı ile Mersin'in Taşucu Limanı arasında sefer yapan Filo Jet, 30 Ağustos'ta Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön bölümünden su almaya başlamıştı. Girne Limanı'na geri dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmıştı. Arama kurtarma çalışmaları kapsamında geminin enkazına Girne açıklarında 554 metre derinlikte ulaşılmıştı. Faciada bugüne kadar 18 kişi hayatını kaybederken, Mehmet Nuri Ayran, kardeşler Mustafa Demir ve Mahmut Demir, Özgür Gönül, Anni Asel Hilaloğlu, Süleyman Erdoğan, Saliha Miray Biçer, Orhan Bekret ile Yulia Özcan ve Ayhan Özcan çifti olmak üzere 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.