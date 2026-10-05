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Girne'de gemi kazasında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı, ölü sayısı 21'e yükseldi

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Girne'de gemi kazasında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı, ölü sayısı 21'e yükseldi
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KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını bildirdi. Ölü sayısı 21'e yükselirken kayıp 7 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasıyla ilgili yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, naaşın kimliğinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Kazanın ilk gününden itibaren kayıplara ulaşılması için tüm imkanların seferber edildiği vurgulanan açıklamada, arama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlere bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz" ifadesine yer verildi.

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 21'e yükselirken, kayıp 7 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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