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Kıbrıs açıklarında alabora olan gemide ölen Mahmut Demir Hatay Reyhanlı'da defnedildi

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Kıbrıs açıklarında alabora olan gemide ölen Mahmut Demir Hatay Reyhanlı'da defnedildi
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Kıbrıs açıklarında alabora olan ve KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na giden yolcu gemisinde cansız bedenine ulaşılan Mahmut Demir (28), Hatay Reyhanlı'da toprağa verildi. Kazada 25 kişi hayatını kaybetti, Demir'in ağabeyi Mustafa Demir'i (33) bulma çalışmaları sürüyor.

KIBRIS açıklarındaki gemi kazasında cansız bedeni bulunan Mahmut Demir (28), memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada 25 kişi hayatını kaybetti, kaybolan yolculardan Mahmut Demir'in dün cansız bedenine ulaşıldı. Demir'in cenazesi, işlemlerinin ardından hava yoluyla memleketi Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'ne getirildi. Harran Camisi'nde düzenlenen törene; ailesi, Reyhanlı Belediye Başkanı Ahmet Salman Yumuşak ve İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dağlı, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Demir, Reyhanlı İlçe Müftüsü Abdullah Doğan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Diğer yandan Mahmut Demir'in aynı kazada kaybolan ağabeyi Mustafa Demir'in (33) bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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