Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, KKTC'de ilahiyat koleji öğrencilerine seslendi

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Hala Sultan İlahiyat Koleji'nde eğitim alan öğrencilerle bir araya geldi.

Diyanetten yapılan açıklamaya göre, burada konuşan Arpaguş, insanoğlunun yaratılış gayesi doğrultusunda kendisine bahşedilen güzel vasıfları taşımak ve hayatına aksettirebilmeyi hedeflemesi gerektiğini belirtti.

Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin insanlığa şerefi, haysiyeti, güzellikleri yaşamaları için rehberlik ettiğini ifade eden Arpaguş, Allah'ın peygamberler aracılığıyla gönderdiği kitaplarda, insanın yaratılış gayesine uygun bir hayatı nasıl sürdürebileceğinin bildirildiğini ve peygamberlerin bu hakikatleri insanlara aktarmaya çalıştığını kaydetti.

İlahiyat eğitimi alan öğrencilerin bu bilinçle hareket etmesinin son derece önemli olduğunu açıklayan Arpaguş, "Çünkü 'Alimler peygamberlerin varisleridir' buyurur Efendimiz. Dolayısıyla dini ilimlerde tahsil görmüş bütün öğrencilerimiz ve kardeşlerimiz, bu yolda kendini yetiştirmiş insanlarımız, Efendimizin takipçisi ve varisidir." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilik yıllarının kıymetinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Arpaguş, "Her çağın kendince güzellikleri ve sorumluluk alanları vardır. Şu an öğrenciliğin gereği neyse onu yapmak, derslerimize iyi çalışmak, alanımızda kendimizi iyi yetiştirmek, buradan sonraki hayatımıza yön verecek meslek seçiminde ve okuyacağımız yüksekokulları tercihte zorlanmamak adına bugünleri iyi değerlendirerek kendimizi geliştirmenin çabası içerisinde olacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesinin son derece önemli olduğunun altını çizen Safi Arpaguş, "Çünkü istikbalde bu vatanı ve toprakları, milli ve manevi değerlerimizi koruyabilmemiz için bu değerlerle yetişmiş gençlerimizin bayrağı teslim alıp bu ülkeye, millete ve topraklara sahip çıkması gerekiyor. Onun için zamanımızı boş geçirmememiz gerekiyor. Günün şartları neyse onu yerine getirip derslerimizi, kendimizi yetiştirmek adına ne yapmamız gerekiyorsa onları iyi yapmamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Programa Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Ensari Yentürk, KKTC Din İşleri Başkanı Hakan Moral, Lefkoşa Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dursun Ali Coşkun ve Hala Sultan İlahiyat Koleji Müdürü Himmet Turgut da katıldı.

Kaynak: AA