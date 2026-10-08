Girne açıklarında batan Filo Jet'te yaşamını yitiren Orhan Bekret Çorlu'da defnedildi

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı açıklarında yolcu gemisinin batması sonucu hayatını kaybeden Orhan Bekret'in (56) cenazesi Tekirdağ'da toprağa verildi.

Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden "Filo Jet" isimli yolcu gemisinin batmasının ardından ekipler tarafından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan Bekret'in cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Bekret'in naaşı, Çorlu ilçesinde Merkez Garaj Camii'nde kılınan namazın ardından Çorlu Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Bekret'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Çorlu İlçe Başkanı Ali İhsan Şahbaz ve arkadaşları katıldı.

Girne'de batan gemi

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı. Gemideki 25 yolcu hayatını kaybetmiş, kayıp 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirilmişti.

Kaynak: AA