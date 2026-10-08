Girne açıklarında batan Filo Jet'te 1 kişinin daha naaşı bulundu, can kaybı 27 oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen "Filo Jet" gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla toplam can kaybı 27'ye yükseldi. Kayıp durumdaki 1 kişi için çalışmalar devam ediyor.

KKTC'nin Girne kenti açıklarında "Filo Jet" adlı yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarında bugün 1 kişinin naaşına ulaşıldığı ifade edildi. Bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve DNA çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Son gelişmeyle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken, kayıp durumdaki son 1 kişiye ulaşılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı