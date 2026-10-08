Girne açıklarında batan Filo Jet'te 1 kişinin daha naaşı bulundu, can kaybı 27 oldu

Girne açıklarında batan Filo Jet'te 1 kişinin daha naaşı bulundu, can kaybı 27 olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet gemisi için yürütülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşıldı. Faciadaki can kaybı 27'ye yükselirken, kayıp durumdaki son 1 kişiye ulaşılması için çalışmalar sürüyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta meydana gelen "Filo Jet" gemi faciasının ardından sürdürülen arama çalışmalarında 1 kişinin daha naaşına ulaşılmasıyla toplam can kaybı 27'ye yükseldi. Kayıp durumdaki 1 kişi için çalışmalar devam ediyor.
KKTC'nin Girne kenti açıklarında "Filo Jet" adlı yolcu gemisinin 30 Ağustos'ta batmasının ardından başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. KKTC Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarında bugün 1 kişinin naaşına ulaşıldığı ifade edildi. Bulunan naaşın kimliğinin belirlenmesi amacıyla gerekli inceleme ve DNA çalışmalarının başlatıldığı aktarıldı. Son gelişmeyle birlikte faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 27'ye yükselirken, kayıp durumdaki son 1 kişiye ulaşılması amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.