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GKRY'de Baf Belediye Meclisi, Kemal Atatürk Caddesi'nin adını değiştirme kararı aldı

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GKRY'de Baf Belediye Meclisi, Kıbrıs Türk mahallesi Mutallo'daki Kemal Atatürk Caddesi'nin adını "Hafıza ve Umut Caddesi" olarak değiştirme kararı aldı. Öneriye AKEL ve DİKO çekimser kaldı; GKRY daha önce Larnaka'da Piyale Paşa ve İstanbul sokaklarının adlarını değiştirmişti.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) Baf Belediye Meclisi, Kıbrıs Türk mahallesi Mutallo'da yer alan Kemal Atatürk Caddesi'nin adını "Hafıza ve Umut Caddesi" olarak değiştirme kararı aldı.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Kıbrıs Türk mahallesi Mutallo'daki Kemal Atatürk Caddesi'nin adının "Hafıza ve Umut Caddesi" olarak değiştirilmesine ilişkin öneri Baf Belediye Meclisinde oylandı.

Belediye meclisinin çoğunluğu öneriye lehte oy verirken, GKRY'deki ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) ile Demokrat Partinin (DİKO) belediye grupları, Dışişleri Bakanlığının nihai kararını görmeden karar alınmaması gerektiğini savunarak çekimser kaldı.

GKRY, daha önce Larnaka'da Piyale Paşa ve İstanbul sokaklarının isimlerini değiştirmişti.

Kaynak: AA
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