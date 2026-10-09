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Girne açıklarında batan yolcu gemisinde ölen 3 kişinin daha kimliği belirlendi

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KKTC'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisini arama çalışmalarında cesetlerine ulaşılan 3 kişinin daha kimliği belirlendi. Bir cesedin kimliğine yönelik DNA incelemeleri sürerken, kayıp son kişiye ulaşılması için arama faaliyetleri devam ediyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisini arama çalışmalarında cesetlerine ulaşılan 3 kişinin daha kimliği belirlenirken, kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından başlatılan arama çalışmalarında cesetlerine ulaşılan 3 kişinin daha kimlik tespit işlemleri tamamlandı.

DNA incelemeleri sonucunda naaşların Julia Özcan, Süleyman Erdoğan ve Ayhan Özcan'a ait olduğu belirlendi.

Çalışmalarda ulaşılan bir diğer cesedin kimliğinin belirlenmesine yönelik DNA incelemeleri ise devam ediyor.

Kazanın meydana geldiği 30 Ağustos'tan bu yana sürdürülen çalışmalarda, kayıp son kişiye ulaşılması amacıyla arama faaliyetleri devam ediyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.???????

Kaynak: AA
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