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Von der Leyen, Hristodulidis ile Kıbrıs çözümü ve GKRY'nin Schengen yolunu görüştü

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Von der Leyen, Hristodulidis ile Kıbrıs çözümü ve GKRY'nin Schengen yolunu görüştü
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AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, GKRY lideri Hristodulidis ile MED9 kapsamında görüştüğünü açıkladı. Görüşmede Kıbrıs'taki çözüm süreci ve GKRY'nin Schengen adımları ele alındı; gelecek haftaki AB Liderler Zirvesi'nde enerji fiyatları ve yaşam maliyeti gündemde olacak.

(ANKARA) - AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile Kıbrıs meselesine ilişkin çözüm sürecini ve GKRY'nin Schengen'e katılımına yönelik sonraki adımları görüştüğünü açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hristodulidis ile Akdeniz'in Dokuz Ülkesi (MED9) toplantısı kapsamında görüştüğünü belirtti.

Görüşmede Kıbrıs'ta çözüm sürecini ele aldıklarını aktaran Von der Leyen, GKRY'nin Schengen yolundaki sonraki adımlarını da değerlendirdiklerini ifade etti.

Von der Leyen, gelecek hafta yapılacak AB Liderler Zirvesi'ne (EUCO) ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını, zirvenin gündeminde enerji fiyatlarının ve yaşam maliyetinin düşürülmesinin yer alacağını belirtti.

Kaynak: ANKA
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