Girne'de batan gemideki naaşın DNA incelemesi Mustafa Demir'e ait olduğunu gösterdi

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(ANKARA) - KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında daha önce ulaşılan bir naaşın kimlik tespit işlemlerinin tamamlandığını bildirdi. Yapılan DNA incelemeleri sonucunda, naaşın Mustafa Demir'e ait olduğu belirlendi.

KKTC Başbakanlığı, 30 Ağustos'ta Girne Limanı'ndan hareket ettikten kısa bir süre sonra su alarak batan gemide yaşanan kazanın ardından başlatılan arama çalışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, çalışmalar sırasında daha önce bulunan naaşın kimlik tespit sürecinin tamamlandığı belirtildi.

DNA analizleri sonucunda, naaşın Mustafa Demir'e ait olduğu kesinlik kazandı.

Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.??????? 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu gemiden 239 kişi sağ kurtarıldı, 8 kişi kazanın meydana geldiği gün yaşamını yitirdi, bugüne kadar 19 naaşa ulaşıldı.

Kaynak: ANKA