KKTC açıklarında alabora olan gemide ölen Mehmet Nuri Ayran, Adana'da toprağa verildi

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KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybeden Mehmet Nuri Ayran (27), memleketi Adana'da toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden, 267 yolcu ve mürettebatın bulunduğu katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. Kazada kaybolan yolculardan Mehmet Nuri Ayran'ın önceki gün cenazesine ulaşıldı. Ayran'ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hava yoluyla memleketi Adana'ya gönderildi. Cenazesi için Çukurova ilçesindeki Kabasakal Mezarlığı'na gelen Ayran'ın yakınları, tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Nuri Ayran, toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı