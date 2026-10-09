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Girne açıklarında alabora olan gemideki naaşın Mustafa Demir'e ait olduğu belirlendi

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Girne açıklarında alabora olan gemideki naaşın Mustafa Demir'e ait olduğu belirlendi
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KKTC Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında bulunan naaşın DNA incelemeleri sonucunda Mustafa Demir'e ait olduğunu açıkladı. Demir'in cenazesinin, KKTC'deki işlemlerin ardından Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde defnedileceği bildirildi.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasında cansız bedeni bulunan yolculardan birinin kimliğinin Mustafa Demir (33) olduğunu açıkladı. Aynı kazada kaybolan kardeşi Mahmut Demir'in (28) cansız bedeni daha önce bulunmuş, memleketi Hatay'da toprağa verilmişti

KKTC'den Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere 30 Ağustos'ta hareket eden katamaran tipi Türk yolcu gemisi alabora oldu. KKTC Başbakanlığı kazada cansız bedenine ulaşılan bir yolcunun daha kimliğinin belirlendiğini bildirdi. Yapılan açıkmada, "Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında daha önce ulaşılan bir naaşın kimlik tespit işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan DNA incelemeleri sonucunda naaşın Mustafa Demir'e ait olduğu belirlenmiştir" denildi.

HATAY'DA DEFNEDİLECEK

Hataylı olduğu öğrenilen Demir'in cenazesinin, KKTC'deki işlemlerin tamamlanmasının ardından memleketine getirilmesi bekleniyor. Cenazenin Reyhanlı ilçesi Harran Mahallesi'nde defnedileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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