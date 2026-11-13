CHP'li Demir Kocaeli'de bölünmeye rağmen muhalefeti birleştireceklerini söyledi

(KOCAELİ) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, "Biz umut ediyoruz ki en yakın zamanda tekrar toplumsal muhalefeti bir araya getirip bu işin üstesinden gelip Türkiye'ye rahat bir nefes aldıracağız" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Demir, Kocaeli temasları kapsamında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gebze Temsilciliği'ni ziyaret etti.

TMMOB Gebze Temsilcisi Dilek Birol ve TMMOB üyeleri ile görüşen Demir, kendisinin de jeoloji muhendisi olduğunu belirterek, "Mesleğin sorunlarını en az sizler kadar yakından biliyorum, takip ediyorum. Ve bunu zaman zaman mecliste dile getirmeye çalışıyorum" ifadelerini kullandı.

Gebze'de ilk olarak bir pazarı ziyaret ettiğini kaydeden Demir, "Pazar ziyaretimizde şunu gördük. Gerçekten Türkiye'de hayat pahalılığı inanılmaz bir hal almış. Pazardaki müşteri sayısı gittikçe azalmış. Eskiden pazara girmek çok zordu. Şimdi pazarda insanların azlığından kaynaklanan bir boşluk oluşmuş. Bu da ekonominin ne kadar sıkıntı içerisinde olduğunu bize gösteriyor. Bugün asgari ücretin 28 bin lira olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir ülke düşünün, açlık sınırı asgari ücretten daha yüksek. Bu ülkede insanlar asgari ücretle, emekliler keza aynı şekilde hem kirasını hem elektriğini hem suyunu hem gıda harcamasını yapması bir mucize" diye konuştu.

CHP'nin yoksulların, emeklilerin ve çalışanların her zaman yanında olduğunu vurgulayan Demir, "Onların dertlerine çözüm noktasında elimizden gelen katkıyı her zaman sunmaya hazırız" dedi.

"İSTERDİK Kİ BİR BÖLÜNME OLMASIN "

CHP'nin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde 2023 seçimlerinde bir ittifak kurulduğunu kaydeden Demir, CHP'de yaşanan bölünmeye ilişkin şunları söyledi:

"Bizim sahte peygamberlere ihtiyacımız yok. 'Ben geleceğim, iktidar olacağım, birinci olacağız' gibi bir söylem sol partilerde mümkün değildir. Bu, strateji, zaman ve emek isteyen bir mücadeledir. Sonrasında kurultayımız oldu. Kurultayımızda bizim de istemediğimiz, bir Cumhuriyet Halk Partili'ye yakışmayacak iddialar sizler de takip etmişsinizdir. Farklı şeylerle insanların iradesi değiştirildi. Sonrasında bu, mahkeme kararıyla tescillendi. Biz de isterdik ki içimizden farklı bir parti, bir bölünme olmasın. Cumhuriyet Halk Partililik kimliği altında herkes burada mücadelesini versin. Partimiz tekrar kongreler, kurultaylar sürecini yaşayacak. Tekrar aday olabilirlerdi. Tekrar bir mücadele zemini oluşturabilirdik. Ama maalesef arkadaşlarımız ayrılmayı tercih ettiler.

Cumhuriyet Halk Partili kimliği, resmi bir kimlik değildir. Bu parti, Kuvayımilliye geleneğinden gelen bir siyasal kimliktir. Bizim kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'tür. O yüzden CHP'li olmak kolay değildir. Bugün CHP'li olup yarın şartlar değiştiğinde CHP'den ayrılmak da bizim için hiçbir zaman etik değildir.

Ama şundan hiç şüpheniz olmasın, bir bölünme olmuştur. Diğer taraftaki arkadaşlar da bizim arkadaşımızdır. Oraya 90 vekil geçmiştir ama bizim tarafımızda da 46 vekil kalmıştır. Yeter ki inanmış 10 kişi olsun, o bile büyük ses getirecek bir oluşumdur.

Biz Cumhuriyet Halk Partisi parlamento grubu olarak Genel Başkanımızın öncülüğünde her zaman sizlerin yanındayız. Her zaman sizlere bir telefon kadar yakınız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz umut ediyoruz ki en yakın zamanda tekrar bir toplumsal muhalefeti bir araya getirip bu işin üstesinden gelip Türkiye'ye rahat bir nefes aldıracağız."

Kaynak: ANKA