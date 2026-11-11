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Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 3-0 yenip Dörtlü Final'e yükseldi

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Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 25-16, 25-18 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla kupada Dörtlü Final'e yükseldi.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel

Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen

Galatasaray Madeş Mobilya: Efe Mandıracı, Samet Güneş, Can Koç, Maar, Alonso, Micah Ma'a (Abdulsamet Yalçın, Cafer Kirkit)

Gebze Belediyespor: Hasan Sıkar, Tervaportti, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Metin Durmuş, Yiğit Yıldız, Bahov, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Osmanovic)

Setler: 25-16, 25-18, 26-24

Süre: 77 dakika (24, 21, 32)

Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi.

Kaynak: AA
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