Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 3-0 yenip Dörtlü Final'e yükseldi

Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 3-0 yenip Dörtlü Final'e yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek finalinde Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 25-16, 25-18 ve 26-24'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım bu sonuçla kupada Dörtlü Final'e yükseldi.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Madeş Mobilya: Efe Mandıracı, Samet Güneş, Can Koç, Maar, Alonso, Micah Ma'a (Abdulsamet Yalçın, Cafer Kirkit)
Gebze Belediyespor: Hasan Sıkar, Tervaportti, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Metin Durmuş, Yiğit Yıldız, Bahov, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Osmanovic)
Setler: 25-16, 25-18, 26-24
Süre: 77 dakika (24, 21, 32)
Voleybol Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley çeyrek final etabında Galatasaray Madeş Mobilya, Gebze Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılı takım, kupada Dörtlü Final'e yükseldi.