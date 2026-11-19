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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez Geçişi ve bağlantı yolları dahil) 68-72. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İstanbul istikametinde çalışma programına göre bazı şeritler trafiğe kapatılarak sürücüler açık şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara- Niğde Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde İncek Yolu'ndaki üstyapı çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım diğer şeritten kontrollü devam ediyor.

Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu'nun Eski Foça-Yeni Foça kavşakları 1-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle Çanakkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım İzmir istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Mersin-Çeşmeli Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları dolayısıyla trafik akışı kontrollü sürdürülüyor.

Seydikemer-Kalkan-Kaş yolunun 29-34. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tokat-Niksar yolunun 29-33. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Yıldızeli-Sivas yolunun 41-43. kilometrelerindeki üst geçitte bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Türkiye-Bulgaristan Devlet Sınırı-Edirne Çevre Otoyolu Ayrım Yolu'nun 20-39. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten gerçekleştiriliyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 44-48. kilometreleri ile Konya-Afyonkarahisar yolunun 1-4. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü sürdürülüyor.

Kaynak: AA