Bursa'da sapağı kaçıran otobüs şoförüne yolcular 'Canımızı tehlikeye atıyorsun' dedi

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BURSA'da sapağı kaçırınca durup geri manevra yapan otobüs şoförüne yolcular tepki gösterdi. Yolcuların, "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diye tepki gösterdiği şoför, "İnsanız ya, kaçırdık işte" diyerek cevap verdi. Yaşananlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 06.00 sıralarında Bursa çevre yolunda meydana geldi. Bursa- Gebze seferini yapan yolcu otobüsünün şoförü, sapağı kaçırınca durdu. Şoför, aracıyla geni manevra yaptı. Bu sırada yolcular, duruma tepki gösterdi. Şoföre, "Canımızı tehlikeye atıyorsun" diyerek uyarılarda bulunan yolcular ile sürücü arasında tartışma çıktı. Şoför yolculara, "İnsanız ya, kaçırdık işte" diyerek karşılık verdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, 11 Ekim'de Bursa'dan Denizli'ye giden tur otobüsü gişeleri kaçırınca geri manevra yapmış, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu 11 kişi hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı