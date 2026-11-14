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Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yenerek namağlup devam etti

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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart, deplasmanda Gebze Belediyespor'u 3-1 yendi. Ziraat Bankkart ligde çıktığı 7. maçı da kazanıp namağlup serisini sürdürürken Gebze Belediyespor üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Salon: Gebze

Hakemler: Caner Çildir, Yasin Yıldız

Gebze Belediyespor: Hasan Sıkar, Gökhan Gökgöz, Aykut Acar, Tervaportti, Sotola, Marttilla (Semih Çelik, Osmanovic, Kaan Atmaca)

Ziraat Bankkart: Toniutti, Clevenot, Vahit Emre Savaş, Nimir Abdelaziz, Efe Bayram, Ahmet Tümer (Berkay Bayraktar, Ahmet Karataş, Burakhan Tosun, Gladyr)

Setler: 28-30, 25-22, 20-25, 20-25

Süre: 135 dakika

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 6. haftasında Ziraat Bankkart, Gebze Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Ziraat Bankkart, ligde çıktığı 7'nci müsabakasını da kazanarak yoluna namağlup devam etti. Gebze Belediyespor ise üst üste ikinci yenilgisini yaşadı.

Kaynak: AA
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