Gebze'de aynı restorana ikinci silahlı saldırıda 53 yaşındaki iş yeri sahibi öldü

Gebze'de aynı restorana ikinci silahlı saldırıda 53 yaşındaki iş yeri sahibi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda 53 yaşındaki iş yeri sahibi yaralandı. Hastaneye kaldırılan iş yeri sahibi kurtarılamadı; aynı iş yerine 15 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralanmıştı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde restorana düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hayatını kaybetti.
Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki lahmacun ve kebap salonuna kimliği henüz bilinmeyen kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı.
Saldırıda, iş yeri sahibi Dinçer Kılıççeken (53) yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalenin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıççeken, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aynı iş yerine 15 Ocak'ta da silahlı saldırı düzenlenmiş, iş yeri sahibinin arkadaşı oldukları öğrenilen 2 kişi yaralanmıştı.