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İstanbul'da 15 eyleme karışan suç örgütünün 25 şüphelisi adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da 15 eyleme karışan suç örgütünün 25 şüphelisi adliyeye sevk edildi Haber Videosunu İzle
İstanbul'da 15 eyleme karışan suç örgütünün 25 şüphelisi adliyeye sevk edildi
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İstanbul Anadolu Yakası'nda 15 ayrı eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Örgüt elebaşının Gebze'de balkonda sigara içerken polisin dikkatini çekmesinin ardından otoparkta kaçarken yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Doğan Can CESUR / İSTANBUL – İSTANBUL Anadolu Yakası'nda iş yerleri ve araçları kurşunlamanın da olduğu 15 ayrı eyleme karışan suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi. Örgütün elebaşı A.K.'nin Kocaeli Gebze'de yakalanmasına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Polis, balkonda sigara içen kişilerden şüphelenerek sitenin çevresini sardı. Örgüt elebaşı ve beraberindeki üyelerinin otoparka inerek araçlarla kaçmaya çalıştıkları sırada yakalandığı anların görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Anadolu Yakası'nda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Tuzla, Pendik ve Maltepe başta olmak üzere birçok ilçede faaliyet gösteren örgütün elebaşılığını A.K.'nin yaptığı belirlendi. Polis, örgüt üyelerinin iş yeri ve araç kurşunlamanın yanı sıra 'Nitelikli yağma', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Kasten yaralama' ve 'Silahlı tehdit' in de aralarında bulunduğu 15 ayrı eyleme karıştıklarını tespit etti. Çalışmaların ardından 13 Kasım Cuma günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 5 tabanca ve bin 720 mermi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 25 şüpheli adliyeye sevk edildi.

POLİS BALKONDA SİGARA İÇERKEN FARK ETTİ

Operasyona ilişkin yeni güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Örgüt elebaşı A.K. ve beraberindekilerin yakalanması için çalışmalarını sürdüren İstanbul Organize polisi, şüphelilerin Kocaeli Gebze'de olabileceği bilgisine ulaştı. Bölgeye giden ekipler, şüphelilerin bulunabileceği adreslerin çevresinde araştırma başlattı. Bu sırada sitenin balkonunda sigara içen kişiler polisin dikkatini çekti. Uzaktan gördükleri kişinin aradıkları örgüt elebaşıı A.K. olabileceğinden şüphelenen ekipler, sitenin çevresini sardı. Şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı otoparkın giriş ve çıkışlarında da önlem alındı.

ARAÇLARLA KAÇARKEN OTOPARKTA YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin şüphelilerin bulunduğu adrese girmek için harekete geçmesi üzerine A.K. ve beraberindeki örgüt üyeleri, sitenin otoparkına indi. Araçlarla kaçmaya çalışan şüpheliler, otoparkta önlem alan polis ekipleriyle karşılaştı. Kaçmalarına engelleyen polis ekipleri A.K. ve beraberindekileri kelepçeledi. O anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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