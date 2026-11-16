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Kocaeli Gebze'de minibüs otomobille çarpıştı, 19 yaralı hastaneye kaldırıldı

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Kocaeli Gebze'de minibüs otomobille çarpıştı, 19 yaralı hastaneye kaldırıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda yolcu minibüsüyle otomobil çarpıştı, minibüs takla attı. Kazada yaralanan 19 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı; yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 19 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Ankara istikameti Mimar Sinan Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsüyle 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle minibüs takla attı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 19 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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