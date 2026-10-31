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Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu

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Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu Haber Videosunu İzle
Vatandaşlarla alay eden adliye katibinin cezası belli oldu
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, adliyeye gelen vatandaşlarla alay ettiği görüntülerle tepki çeken katip hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Vatandaşlara yönelik "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar" ifadelerini kullanan ve tepkilerin ardından yayımladığı ikinci videoda da eleştirileri küçümseyen personele kınama cezası verildi.

  • Gebze Adliyesi'nde görevli bir adliye katibi, adliyeye gelen vatandaşlarla alay eden ve onları küçümseyen ifadeler içeren videolar çekti.
  • Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma sonucunda katibe kınama cezası verildi.

Gebze Adliyesi'nde görev yapan bir katibin, adliyeye gelen vatandaşları hedef alan ve onlarla alay eden ifadeler kullandığı görüntüler ortaya çıkmıştı.

Adliyeye gelen vatandaşların kendisine soru sormasından rahatsız olduğunu dile getiren personel, çektiği videoda "Okumayı söktüğünüz zaman bunların hepsini anlatacağız arkadaşlar" diyerek vatandaşları küçümsemişti.

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından katip hakkında soruşturma başlatılmıştı.

TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ VİDEO ÇEKTİ

Hakkında soruşturma başlatılan adliye personeli, eleştirilerin ardından yeni bir video daha yayımlamıştı.

Kendisine yöneltilen tepkileri abartılı bulduğunu belirten katip, ikinci videosunda şu ifadeleri kullanmıştı:

"Niye bu kadar abarttınız? Hakaret içerikli mesajlar gönderiyorlar, tazminat davası mı açsam diye düşünüyorum. Bu arada kıyafetim nasıl?"

Personelin bu sözleri de tepkilere neden olmuştu.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI, CEZASI BELLİ OLDU

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma bugün tamamlandı.

Adliyeye gelen vatandaşlarla alay eden ve aşağılayıcı ifadeler kullanan katibe kınama cezası verilmesine karar verildi.

Kaynak: Haberler.com
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