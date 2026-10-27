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Gebze'de kebapçı dükkanı sahibini öldüren şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı

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Gebze'de kebapçı dükkanı sahibini öldüren şüpheli Yunanistan sınırında yakalandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanı sahibi Dinçer Kılıççeken (53), iş yerine açılan ateşte hayatını kaybetti. Şüpheli Y.B. Yunanistan sınırında yakalanırken saldırıyı temmuzda silahlı kavgada ölen kardeşi Beratcan Başboğa'nın intikamı için yaptığı belirtildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde kebapçı dükkanı sahibi Dinçer Kılıççeken'i (53) öldüren Y.B., Yunanistan sınırında yakalandı. Y.B.'nin, temmuz ayında silahlı kavgada ölen kardeşi Beratcan Başboğa'nın intikamını almak için saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. Kebapçı dükkanının önüne gelen Y.B., iş yerine ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği Dinçer Kılıççeken ağır yaralandı. İş yeri sahibi Kılıççeken hastanede hayatını kaybetti Y.B. yurt dışına kaçmaya çalıştığı sırada Yunanistan sınırında yakalandı. Y.B., sorgulanmak üzere Kocaeli'ye getirildi.

Y.B.'nin, 3 Temmuz'da Gebze ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Piri Reis Caddesi'nde çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden kardeşi Beratcan Başboğa'nın intikamını almak için olayı gerçekleştirdiği bildirildi. Olaya ilişkin Dinçer Kılıççeken'in kardeşi S.K., 'Kasten öldürme' ve 'Yaralama' suçlarından tutuklanmıştı.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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