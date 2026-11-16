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Kocaeli Gebze'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi, 19 kişi yaralandı

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Kocaeli Gebze'de otomobille çarpışan yolcu minibüsü devrildi, 19 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde D-100 kara yolunda otomobille çarpışan Gebze-Harem hattı yolcu minibüsü devrildi. Kazada yaralanan 19 kişi hastanelerde tedavi altına alınırken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde otomobille çarpışan yolcu minibüsünün devrildiği kazada 19 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında D-100 kara yolunun Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 35 KG 6138 plakalı otomobil ile Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle içerisinde yolcuların bulunduğu minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 19 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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