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Kocaeli Gebze'de Ocak'ta 2 kişinin yaralandığı kebapçıya yeniden ateş açıldı

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Kocaeli Gebze'de Ocak'ta 2 kişinin yaralandığı kebapçıya yeniden ateş açıldı Haber Videosunu İzle
Kocaeli Gebze'de Ocak'ta 2 kişinin yaralandığı kebapçıya yeniden ateş açıldı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Ocak ayında silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığı kebapçıya bugün 13.00 sıralarında yeniden ateş açıldı. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri delil incelemesi yaparken kaçan zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde daha önce saldırıya uğrayan kebapçıya yine ateş edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir kebapçıya yönelik düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralanmış, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı kebapçıya bugün 13.00 sıralarında yine silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede delil incelemesi yaptı. Polis kaçan zanlı yada zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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