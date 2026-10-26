Kocaeli Gebze'de Ocak'ta 2 kişinin yaralandığı kebapçıya yeniden ateş açıldı

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde daha önce saldırıya uğrayan kebapçıya yine ateş edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Geçtiğimiz Ocak ayında Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki bir kebapçıya yönelik düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi yaralanmış, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alınmıştı. Aynı kebapçıya bugün 13.00 sıralarında yine silahlı saldırı düzenlendi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede delil incelemesi yaptı. Polis kaçan zanlı yada zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı