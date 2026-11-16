Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gebze'de otobüste 1994 paket elektronik sigara ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Gebze Otogarı'nda bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 1994 paket elektronik sigara, 20 kol saati ve 78 gözlük ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir yolcu otobüsünde kaçak ürünlerle yakalanan yabancı uyruklu 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gebze Otogarı'nda bir yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Aramada, 1994 paket elektronik sigara, 20 kol saati ve 78 gözlük ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Beşiktaş'taki silahlı saldırının ardından kan donduran detaylar! Çetenin korkunç planı ifşa oldu

Kazma, kürek, halıya sarılı ceset! Çetenin korkunç planı deşifre oldu
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti19

Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu taraflar için kötü bitti

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı hedefi ve içerideki 'Hain' iddiası

Yüksel Yıldırım: Galatasaray'ı...
Amedspor'dan TFF'ye olay tepki30

Amedspor'dan TFF'ye olay yaratacak tepki
Emel Sayın da 'Türk sineması' tartışmasına katıldı! Haluk Bilginer'e yanıt verdi11

Emel Sayın'dan Haluk Bilginer'e nazik ama net yanıt!
İnegöl’de korkutan yangın! Alevler 5 evi sardı, bir evin çökme anı kamerada

Dehşet gecesini yaşadılar! 1 evde başladı, 4 eve daha sıçradı
Ömür Usta'ya piyango çıktı, sevenleri lokma dağıttı!

Dizideki o sahneyi gerçek sanıp lokma dağıttılar
Konya Beyşehir'de pencereden düşen 25 yaşındaki genç kız kurtarılamadı

Daha 25 yaşındaydı! Korkunç şekilde can verdi