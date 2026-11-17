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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, makas atan otomobilin çarptığı yolcu minibüsünün devrildiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı. 19 kişinin yaralandığı kazada yaralılardan biri, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Kazanın başka bir aracın araç içi kamerasına yansıyan görüntülerinde, otomobilin yolun en sol şeridindeyken en sağ şeride makas atarak geçtiği ve çarptığı minibüsün devrildiği görüldü.

MİNİBÜS TAKLA ATTI, 19 KİŞİ YARALANDI

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, D-100 kara yolunun Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 35 KG 6138 plakalı otomobil, Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Çarpışmanın etkisiyle içinde yolcuların da olduğu minibüs devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 19 kişi, sağlık ekipleri tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Haydar Bölün (57), hayatını kaybetti. Bölün'ün cenazesi, bugün öğle namazına müteakip Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Diliskelesi Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı