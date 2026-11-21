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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu'nun (İzmit Körfez geçişi ve bağlantı yolları dahil) 15-23. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Bu sebeple otoyolun İzmir/ İstanbul istikametinde bant aktarma yapıldığından, trafik karşı taraftan iki yönlü sağlanıyor.

Aynı otoyolun 2-5. kilometrelerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle, İstanbul istikametinde, çalışma programına göre bazı şeritler trafiğe kapatılarak sürücüler açık şeritlere yönlendiriliyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun İncek-Dodurga kavşakları 5-9. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle Eskişehir istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Samsun istikametinden iki yönlü ve kontrollü sürdürülüyor.

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun Suruç kesiminde yapılacak üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla iki şerit trafiğe kapatıldığından trafik akışı sol şeritten ve kontrollü devam ediyor.

Türkiye-Bulgaristan sınırı-Edirne Çevre Otoyolu ayrımının 20-39. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten ve kontrollü gerçekleştiriliyor.

Fatsa-Ordu-Piraziz yolunun 46-48. kilometrelerinde Ordu yönündeki yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kayseri-Pınarbaşı yolunun 44-48. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Elazığ-Malatya yolunun 23-24. kilometrelerinde Devlet Demiryolları Üst Geçit Köprüsü'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Zonguldak yolunun 67-68. kilometreleri Zonguldak istikameti, taş düşmesi sebebiyle trafiğe kapatıldığından ulaşım Ereğli istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 55-57. kilometrelerinde yol yapım çalışması nedeniyle bölünmüş yolun her iki yönünde ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kaynak: AA