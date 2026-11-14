Muş Spor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftada Gebze Spor'u 2-0 yendi

Muş Spor, TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftada Gebze Spor'u 2-0 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftada Muş Spor Kulübü, sahasında Gebze Spor'u 2-0 mağlup etti. Muş Spor'un gollerini Onur Ramazan Toprak 72. dakikada, Malik Karaahmet ise 90+3. dakikada kaydetti.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 11. haftada Muş Spor Kulübü, sahasında karşılaştığı Gebze Spor'u 2-0 mağlup etti.
Stat: Muş Şehir
Hakemler: Tayfun Sarı, Hasan Hüseyin Yazıcılar, Tolga Okumuş
Muş Spor Kulübü: Yusuf Balcıoğlu, Muharrem Çizgili, Ahmet Tekin, Erkam Reşmen, Ferdi Burgaz, Cumali Bişi (Cem Çelik dk. 9, Emirhan Karagülle dk. 67), Kubilay Yavuz, Ayetullah Korkmazer (Bilal Budak dk. 67), Onur Ramazan Toprak, Ersel Aslıyüksek ( Malik Karaahmet dk. 68), Seçim Can Koç
Gebze Spor: Übeyd Adıyaman, Haşim Sarman, Hüseyin Seyhan, Abdurrahman Üresin, Adem Doğan (Berkay Aydoğmuş dk. 80), Emre Keskin, Mertcan Aktaş (Süleyman Güneş dk. 62), Tolunay Yurtseven, Süleyman Güneş, Mutlu Güler, Mustafa Erkasap
Goller: Onur Ramazan Toprak (dk. 72), Malik Karaahmet (dk. 90+3) (Muş Spor Kulübü),
Sarı kartlar: Ahmet Tekin, Ayetullah Korkmazer (Muş Spor Kulübü), Adem Doğan (Gebze Spor)