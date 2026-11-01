Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Gebze'de Elmacık Deresi'nde köpük ve koku sürüyor, sanayi atığı iddia ediliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gebze'de Elmacık Deresi'nde köpük ve koku sürüyor, sanayi atığı iddia ediliyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Elmacık Deresi'nde köpüklenme, renk değişimi ve ağır koku sorunu sürüyor. Mahalle sakini Rıdvan Güvenç, sanayi kuruluşları, fabrikalar ve geri dönüşüm tesislerinin dereye arıtılmamış atık bıraktığını iddia ederek kalıcı çözüm istiyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden geçen Elmacık Deresi'nde yaşanan köpüklenme, renk değişimi ve ağır koku sorunu devam ediyor. Daha önce defalarca şikayet konusu olan deredeki kirliliğin sanayi atıklarından kaynaklandığını öne süren mahalle sakini, soruna kalıcı çözüm bulunması çağrısında bulundu.

Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Değirmenaltı Sokak'tan geçen Elmacık Deresi'nde uzun süredir yaşanan köpüklenme, renk değişimi ve ağır koku sorunu çözüme kavuşmadı. Daha önce de birçok kez gündeme gelen deredeki kirliliğe ilişkin şikayetlerin sürdüğü belirtildi. Sanayi kuruluşları, fabrikalar ve geri dönüşüm tesislerinin dereye arıtılmamış atık su bıraktığını iddia eden mahalle sakini Rıdvan Güvenç, aylardır sürdürdüğü mücadelesine rağmen sonuç alamadığını savundu.

"Bu köy zehirleniyor"

Dereye kimyasal atık bırakıldığını iddia eden Rıdvan Güvenç, "Bu dereye fabrikatörler, zenginler, geri dönüşüm tesisleri, bilmediğimiz birkaç tesis daha kimyasal atık bırakıyor. Ben elimden geleni yapıyorum. İhbar ediyorum, basına veriyorum, yayınlıyorum ama baş edemiyorum. Burada bir sürü sıkıntı yaşadım. Derenin içinde köpürmeler, kimyasallar, kokular... Her bir birimi aradığımda bana, 'Geliyoruz, kontrol ediyoruz, takip ediyoruz, bakıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz' diyorlar ama hiçbir şey yapılmıyor. Yazık değil mi? Bu köy zehirleniyor. Bizim çocukluğumuzda su içtiğimiz dereler köpürüyor, kimyasal akıyor, değişik maddeler, değişik renkler derenin üzerinde. Biz mi ölelim? Bizim çocuklarımız mı ölsün? Bu köyde yaşayan insanlar mı ölsün" dedi.

Dereye kimyasal atıldığını savunan Güvenç, "Bu dereyi zehirliyorlar. Bu dereye insanların, hayvanların, bitkilerin ve dere suyunun ölmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. ya bunu geri dönüşüm tesisleri yapıyor. Pelitli'de, Tavşanlı'da, Gebze'de, İMES'te her yerden sular buraya geliyor. Buradaki bütün geri dönüşüm tesisleri, buradaki bütün firmalar, buradaki bütün fabrikalar arıtma sularını buraya boşaltıyor ama arıtmadan boşaltıyorlar" diye konuştu.

"Dereye kimyasal atmasınlar, yeter"

Kirliliğe karşı mücadele verdiği süreçte çeşitli sıkıntılar yaşadığını dile getiren Güvenç, "Ben bunu paylaşmaya başladıktan sonra 50 kere başıma dert geldi. Yılmıyorum. Bu dere temizlensin, dereye atık atmasınlar, dereye kimyasal atmasınlar, yeter" ifadelerini kullandı.

"Ben çevre aktivisti değilim, çocuğunu düşünen bir vatandaşım"

Tek isteğinin derenin temizlenmesi olduğunu vurgulayan Güvenç, "Benim adımı sosyal medyada 'çevre aktivisti' diye çıkartmışlar. Ben çevre aktivisti değilim, çevresini, çoluğunu, çocuğunu düşünen bir vatandaşım. Bu derelerimizi kirleten vicdansızlara da örnek olmayalım. Benim amacım bir an önce müdahale edilmesi ve bu pislikten kurtulması" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 14 sitede yayınlandı.
SPK Başkanlığına atanan Muhsin Atcı kimdir?

SPK Başkanlığına Muhsin Atcı atandı! İşte yeni başkanın öz geçmişi
48. İstanbul Maratonu start verdi! İşte dereceye girenlere verilecek ödül

Kıtalar adımlarla birleşiyor! İşte dereceye girenlere verilecek ödül
Akaryakıta gece yarısı dev zam! Motorin 100 lirayı aştı

Gece yarısı çifte zam! Tüm hesaplar değişti
ABD Başkan Yardımcısı'nın Cadılar Bayramı kostümü şaşırttı

ABD'nin iki numarası bu hale geldi
Kubat resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi

Ünlü türkücü resmen eridi! 5 ayda 20 kilo verdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bolu'da AVM'deki Cadılar Bayramı partisi kavgayla bitti! Araya giren güvenlik görevlisi darp edildi, 4 gözaltı

Parti AVM'de kavgayla bitti! Araya giren güvenliği de dövdüler
Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı

Erdoğan'ın imzasıyla 3 isim görevden alındı
İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı! İşte alternatif güzergahlar

İstanbul Maratonu nedeniyle birçok yol trafiğe kapatıldı
Türkiye’nin haritası değişebilir! Bahçeli’den '100 il, 1000 ilçe' projesi

Bahçeli'den dengeleri değiştirecek proje! Detayları açıkladı
Dünya gazetesinin sahibi Umut Güner gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Ünlü gazetenin sahibi gözaltına alındı
Cadılar Bayramı partisinde görenler şaşkına döndü: Heidi Klum’un kostümü bu kez dev bir el

Bu dev elin içinde ünlü bir manken var!
SPK Başkanlığına Vergi Denetim Kurulu Başkanı Muhsin Atcı atandı

SPK'da üst düzey atamalar! Yeni başkan belli oldu